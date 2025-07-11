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11 июля 2025 в 10:46

Южная Корея передумала покупать у США военную технику

DN: Южная Корея отказалась от покупки американских вертолетов Apache

Фото: IMAGO/Eventfoto54/Global Look Press

Южнокорейские власти намерены отказаться от приобретения дополнительной партии ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian американского производства, передает портал Defense News. По словам журналистов, причиной такого решения стало изменение требований к ведению современных вооруженных конфликтов.

В конце лета прошлого года руководство США одобрило поставку Южной Корее 36 вертолетов общей стоимостью $3,5 млрд (272,6 млрд рублей), говорится в материале. Однако в этом июле предложение Вашингтона было отклонено Сеулом.

Ранее американские журналисты заявили, что страны Евросоюза с опаской относятся к идее приобретения вооружения у США из-за отношения главы государства Дональда Трампа к России. По мнению лидеров ЕС, они могут подвергнуть себя существенному риску, повысив уровень своей зависимости от Вашингтона.

Кроме того, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкера заявил, что американские союзники по Североатлантическому альянсу за прошлый год приобрели у Вашингтона оружия на $21 млрд (1,6 трлн рублей). По его словам, такая ситуация сложилась из-за решения стран объединения повысить оборонные бюджеты.

Южная Корея
США
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Apache
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