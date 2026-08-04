Автоэксперт раскрыл самую распространенную причину возгорания легковушек

Легковые машины чаще всего возгораются из-за короткого замыкания в бортовой сети, заявил в беседе с Lenta.ru автоэксперт Роман Тимашов. По его словам, согласно статистике, большинство пожаров в автомобилях связаны с техническим состоянием транспорта.

Основной причиной возгорания становится аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в бортовой сети. Изоляция проводов со временем пересыхает и трескается, контакты окисляются и ослабевают. Нередко к возгоранию приводит непрофессиональное вмешательство в электросистему, например, при самостоятельной установке сигнализаций, акустических систем или предпусковых подогревателей, — предупредил Тимашов.

Он добавил, что зимой риск пожара повышают нештатные предохранители и самодельные нагреватели. Другой частой причиной возгораний считаются утечки топлива и масел в соединениях шлангов. Также опасны старые резиновые патрубки — они растрескиваются и нарушают герметичность.

Ранее экономист Сергей Пестриков заявил, что перед тем как отправиться в дальнюю поездку жарким днем, рекомендуется запастись резервной канистрой с маслом. Он также посоветовал заранее подготовить радиатор и вентилятор, залить правильный антифриз и топливо, а также проверить все приборы в машине.