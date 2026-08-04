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04 августа 2026 в 11:13

ВСУ атаковали детский сад

ВСУ атаковали детский сад в донецкой Горловке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Горловке Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Украины атаковали здание детского сада в Никитовском районе, сообщил в мессенджере МАКС мэр города Иван Приходько. По его данным, информация о пострадавших не поступала.

В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки поврежден детский сад, — написал Приходько.

Общероссийская общественная организация «Опора России» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить предпринимателям, чьи товары повредились при атаках на складские комплексы Wildberries, отсрочку по уплате налогов всех уровней — как минимум до конца 2026 года. Также речь шла об отсрочке по уплате страховых взносов.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областей. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

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