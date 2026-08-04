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04 августа 2026 в 12:01

Биолог предупредила об опасности постоянного ношения кед

Биолог Лялина: кеды не обеспечивают поддержку стопы и приводят к плоскостопию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кеды не обеспечивают необходимую поддержку стопы, из-за чего может возникнуть плоскостопие, рассказала Lenta.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что важно выбирать модель под конкретную задачу — для бега, тренировок, походов нужны разные варианты.

Например, кеды с плоской подошвой не дают нужной поддержки свода стопы — а это повышает риск развития плоскостопия и может провоцировать боли не только в стопах, но и в коленях, спине, — рассказала Лялина.

Биолог подчеркнула, что модели с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией усиливают потливость уже через два часа ношения. По ее словам, со временем такая обувь теряет амортизацию, деформируется и вредит суставам и позвоночнику.

Ранее травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала, что ношение оверсайз-брюк, юбок длиной до пола и обуви на высокой платформе нередко приводит к серьезным травмам. Врач также предостерегла от мюлей на каблуке.

Здоровье
обувь
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