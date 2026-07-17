Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт Ортопед Семенова: ношение оверсайз-брюк нередко приводит к травмам

Ношение оверсайз-брюк, юбок длиной до пола и обуви на высокой платформе нередко приводит к серьезным травмам, предупредила в беседе с LIFE.ru травматолог-ортопед Карина Семенова. Врач также предостерегла от мюлей на каблуке.

Недавно выпустили модель [оверсайз-брюк], которая буквально завирусилась в соцсетях. Правда, не только из-за дизайна. Девушки начали массово выкладывать видео, как запинаются о собственные штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы. Второе [по опасности] место [занимают] мюли на каблуке. Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок. А высокий каблук делает такую обувь еще менее устойчивой, — объяснила Семенова.

Обувь на высокой платформе — тоже не лучший вариант для повседневного использования. Из-за толстой поверхности человек хуже чувствует поверхность и чаще теряет равновесие, уточнила врач. Она добавила, что корсеты, в свою очередь, ограничивают дыхательные движения грудной клетки и повышает внутрибрюшное давление. Впоследствии это чревато не травмами, а изжогой и другими неприятными симптомами.

Ранее травматолог Таулан Гедиев предупредил, что при банджи-джампинге не исключены отслоение сетчатки глаза и другие серьезные травмы. По его словам, опасность во время прыжка кроется в реакции организма на резкие перегрузки. Специалист добавил, что в зоне особого риска находится шейный отдел позвоночника, поскольку рывок может спровоцировать повреждение мышц, а также усугубить имеющиеся грыжи.