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09 июля 2026 в 13:03

Врач назвал неочевидные риски травмы при банджи-джампинге

Врач Гедиев: при банджи-джампинге может случиться отслоение сетчатки глаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При банджи-джампинге может случиться отслоение сетчатки глаза, заявил NEWS.ru ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Таулан Гедиев. По его словам, опасность во время прыжка кроется в реакции организма на резкие перегрузки.

Банджи-джампинг считается экстремальным видом развлечений, при котором организм испытывает значительные перегрузки. Опасность связана не только с возможными техническими неисправностями, но и с тем, как организм реагирует на резкое ускорение, торможение и перераспределение нагрузки. Во время прыжка на позвоночник, суставы, мышцы и связочный аппарат приходится ударная нагрузка, к которой тело попросту не готово. Наименее очевидный, но реальный риск — офтальмологический. В момент торможения резко повышается внутриглазное и внутригрудное давление. В медицинской литературе описаны множество осложнений, вплоть до отслойки сетчатки после банджи-джампинга, — пояснил Гедиев.

Специалист добавил, что в зоне особого риска находится шейный отдел позвоночника, поскольку рывок может спровоцировать повреждение мышц, а также усугубить имеющиеся грыжи. По его словам, неправильное положение корпуса в кульминационный момент нередко ведет к вывихам и разрывам связок в плечевых, коленных и голеностопных суставах.

Особенно уязвим при банджи-джампинге шейный отдел позвоночника. Резкое изменение скорости и положения тела способно повредить связки и мышцы шеи или обострить уже существующие проблемы: протрузии, межпозвонковые грыжи, нестабильность позвонков. Не стоит забывать и о плечевых, коленных и голеностопных суставах. При неправильном положении тела в момент торможения возрастает вероятность повреждений связок и вывихов. Перед тем как решиться на экстремальный аттракцион, важно объективно оценить состояние своего здоровья, — заключил Гедиев.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в РФ следует ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сапборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. По его словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы.

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