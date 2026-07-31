Секция жилого дома разрушилась после атаки ВСУ в российском регионе В Ростовской области ввели режим ЧС после повреждения многоэтажки

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город Гуково в Ростовской области частично разрушилась секция многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате попадания БПЛА в пятиэтажном доме произошло частичное разрушение секции одного подъезда. <...> В дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлении дома, — говорится в сообщении.

По его словам, жителей эвакуировали и предложили остаться в пункте временного размещения, а доступ в квартиры временно ограничили из соображений безопасности. Для охраны имущества эвакуированных у дома выставлены полицейские посты. При этом владельцам неповрежденных квартир разрешили в сопровождении спасателей забрать документы и личные вещи.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград повреждены восемь многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей пострадавших многоэтажек был развернут пункт временного размещения на базе одной из школ.