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31 июля 2026 в 17:06

Секция жилого дома разрушилась после атаки ВСУ в российском регионе

В Ростовской области ввели режим ЧС после повреждения многоэтажки

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город Гуково в Ростовской области частично разрушилась секция многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате попадания БПЛА в пятиэтажном доме произошло частичное разрушение секции одного подъезда. <...> В дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлении дома, — говорится в сообщении.

По его словам, жителей эвакуировали и предложили остаться в пункте временного размещения, а доступ в квартиры временно ограничили из соображений безопасности. Для охраны имущества эвакуированных у дома выставлены полицейские посты. При этом владельцам неповрежденных квартир разрешили в сопровождении спасателей забрать документы и личные вещи.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград повреждены восемь многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей пострадавших многоэтажек был развернут пункт временного размещения на базе одной из школ.

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