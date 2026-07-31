Фигуранту дела об афере с деньгами Кости Цзю предъявили обвинение Козьякову предъявили обвинение в мошенничестве по делу Кости Цзю

Игорю Козьякову, учредителю детского развивающего центра «Катюша», предъявили обвинение в мошенничестве, сообщила РБК адвокат Ольга Карлова. Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю обвинил его в хищении около 7 млн рублей.

По данным адвоката, обвинение было предъявлено, несмотря на представленные защитой доказательства невиновности Козьякова. Сторона защиты планирует ходатайствовать о повторной очной ставке с Цзю.

Я буду ходатайствовать опять о повторной очной ставке с Цзю, чтобы предъявить те доказательства, которые мы во время проверки показаний на месте, в детском центре «Катюша», предъявили следствию. Несмотря на это было предъявлено обвинение, — уточнила Карлова.

Ранее Цзю провел более восьми часов на очной ставке в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следственное действие состоялось с участием Козьякова.

До этого Цзю вызвали в полицию на очную ставку с Козьяковым. По данным источника, спортсмен одолжил предпринимателю деньги на развитие бизнеса под 34% годовых.