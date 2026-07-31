Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан

Заслуженный артист России Дима Билан продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Билан

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии. Учился в музыкальном училище имени Гнесиных по специальности «академический вокал» и на факультете актерского мастерства в ГИТИСе.

За годы карьеры он выпустил десятки песен, наиболее популярные из которых «На берегу неба», «Я ночной хулиган», «Невозможное возможно», «Это была любовь», «Молния», «Про белые розы», «Держи» и другие. В 2008 году Билан одержал победу на конкурсе «Евровидение» с композицией Believe.

Почему Билан не женился на Кулецкой

Дима Билан в начале нулевых состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой. Она снималась в его клипе «Это была любовь». Исполнитель обещал жениться на возлюбленной, если победит на Евровидении, однако свадьба так и не состоялась.

В шоу «Натальная карта» артист признался, что обещание жениться было дано на эмоциях, когда он находился под большим давлением из-за участия в конкурсе.

«И у меня правда был импульс искренний, честный абсолютно! С Леночкой мы потрясающе время проводили. У нас чувство было необъяснимое. Таких людей, как она, нет, я мало подобных встречал девушек — она исключительная. Это сказано было в запале и эмоции, а они выхватили и сделали заголовком. Меня хотели подтолкнуть как будто к этому, а я был не готов морально», — объяснил он.

Билан отметил, что самой Кулецкой не обещал жениться.

«Без меня меня женили… Это не было обещание ей. Слава Богу, что этого не произошло, потому что все нашли свое счастье», — заявил певец.

Елена Кулецкая и певец Дима Билан Фото: Илья Питалев/РИА Новости

С кем сейчас встречается Билан, есть ли у него дети

Дима Билан в мае признался, что состоит в отношениях. Однако не стал делиться подробностями о личности возлюбленной.

«Сейчас я в отношениях. Я люблю и я любим», — сказал он.

В интервью журналисту Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в 2019 году певец рассказал, что у него должно было родиться двое детей от девушки, с которой он встречался, но у той дважды случился выкидыш.

В 2024 году появились слухи, что помощница Билана ждет от него ребенка, но он опроверг эту информацию.

«Когда в моей семье будет планироваться пополнение, я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать», — сообщил исполнитель.

Как Билан помогал Донбассу

Дима Билан длительное время не афишировал свою помощь участникам спецоперации и жителям Донбасса. Впервые он рассказал о благотворительной миссии после участия в «голой» вечеринке в декабре 2023 года, когда на мероприятие последовала резкая реакция со стороны россиян, а также участников и ветеранов СВО.

Позднее певец побывал в ДНР с гумпомощью, встретился с участниками боевых действий и мирными жителями. Также он посетил травматологический центр, где подарил подарки детям, и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей. Из приюта певец взял себе домой кота, которого назвал Шахтером.

Дима Билан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Билан

Дима Билан продолжает творческую деятельность: он выпускает новые песни, принимает участие в фестивалях и гастролирует с концертами.

Сегодня, 31 июля, исполнитель даст сольный концерт в Москве, на продаже билетов на который может заработать около 115 млн рублей. Площадка в концертной конфигурации вмещает около 21 тысячи зрителей, все билеты проданы.

В феврале артист признался, что ему пришлось взять кредит и продать два своих дома, чтобы приобрести новое жилье, о котором он давно мечтал.

Билан купил новый дом в Подмосковье на берегу реки. По словам певца, он планирует создать вокруг жилища поместье и заняться сельским хозяйством.

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