15 февраля 2026 в 12:56

Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты

Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дима Билан признался, что для покупки нового дома ему пришлось продать прошлое жилье и взять кредит. По его словам, которые приводит Super.ru, новый дом стал для него воплощением давней мечты.

Смотрите, для того чтобы его купить, мне нужно было продать один дом и еще один. Причем второй я еще не продал. Я взял еще кредит. Это дом, о котором я реально мечтал. У меня на заднем дворе река, понимаете? Река. Река! И там рыбу можно ловить, — рассказал Билан.

Ранее он заявил, что продолжит экспериментировать с искусственным интеллектом в творчестве, несмотря на споры вокруг этой технологии. По его мнению певца, который ранее записал песню «Границы» с ИИ-певицей Снегурочкой, это лишь инструмент, который стал доступен широкой публике, и от него уже никуда не деться.

До этого Билан сообщил о смерти своей шиншиллы Плюши, которую он завел год назад. Артист пояснил, что питомица погибла в результате несчастного случая. Травмы, полученные животным, оказались несовместимы с жизнью. Как рассказал Билан, вернувшись с работы домой, он обнаружил пустую клетку, в то время как питомица лежала за проигрывателем с раной на носу.

