09 марта 2026 в 09:07

Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бразилия увеличила закупки российских нефтепродуктов в феврале до исторического максимума, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы. В прошлом месяце компании страны импортировали топливо на сумму $474,8 млн (38 млрд рублей). Год назад этот показатель составлял $314,2 млн (24,8 млрд рублей). Таким образом, объем закупок в годовом выражении вырос в 1,5 раза.

Расчеты показывают, что импорт достиг рекордной суммы за всю современную историю. Статистическое ведомство ведет учет данных с 1997 года. По итогам февраля Россия заняла позицию крупнейшего поставщика нефтепродуктов на рынок Бразилии. Ее доля составила 36,4% от общего объема ввоза.

Ранее в российском посольстве в Гаване заявили, что гуманитарная помощь в виде нефти будет поставлена Кубе со стороны России. Сотрудники дипломатической миссии пояснили, что самолеты отечественных авиалиний продолжают заправляться на Острове свободы в штатном режиме. В ведомстве добавили, что никаких планов по эвакуации граждан не существует.

До этого в кабинет министров России ввел новый временный запрет на вывоз бензина, дизеля и иных видов горючего. Данные ограничения сохранят свою силу до 31 июля 2026 года. При этом новые правила не касаются организаций, которые сами производят нефтепродукты. Власти пояснили, что такая мера необходима для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива.

