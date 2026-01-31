Россия отменила запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство России приняло новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Он будет действовать вплоть до 31 июля 2026 года. При этом запрет не затрагивает непосредственных производителей нефтепродуктов.

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, — говорится в заявлении.

Уточняется, что такое решение правительства должно поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива. Предполагается, что разрешение экспорта бензина для производителей позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей компаний.

Ранее Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности топлива среди 32 государств Европы. Жители Люксембурга могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты наибольшее количество бензина среди европейских стран, тогда как наименьший показатель зафиксирован в Молдавии.