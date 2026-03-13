Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 01:36

США во время операции против Ирана потеряли самолет

США во время военной операции против Ирана потеряли самолет-заправщик КС-135

Фото: Kendall Torres Cortés/dpa/Global Look Press
Самолет-заправщик KC-135 был потерян в ходе военной операции против Ирана, заявило Центральное командование ВС США. В ведомстве подчеркнули, что это произошло во время операции «Эпическая ярость».

Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции «Эпическая ярость», ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось, — указали в ВС США.

Военные подчеркнули, что произошедшее не связано с вражеским огнем. Также, как и с дружественным добавили они.

Ранее СМИ передавали, что использование румынской авиабазы Михаил Когэлничану боевой авиацией США может сделать страну потенциальной целью для ответных действий Ирана. Она может быть задействована для логистики и дозаправки самолетов.

До этого стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако изменили риторику, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке.

