В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он попросил земляков быть бдительнее.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.