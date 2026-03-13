Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 03:05

В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

Владимиров: в Ставропольском крае ввели режим беспилотной опасности

В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он попросил земляков быть бдительнее.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

