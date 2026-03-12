Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:19

Российские удары обрушились на энергетику Украины

Российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Представители Минобороны России уточнили, что объекты ВСУ были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо инфраструктурных объектов, под удар также попали пункты дислокации противника в 149 районах проведения СВО.

Общие потери ВСУ за сутки составили 1325 военнослужащих убитыми и ранеными, 447 БПЛА и 20 бронемашин. Кроме того, российские войска поразили одну боевую машину РСЗО, 19 орудий и минометов ВСУ, а также 110 единиц автомобильной техники.

Ранее сообщалось об отражении новой атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Инцидент случился утром 12 марта.

Россия
Минобороны РФ
удары
Украина
энергетика
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.