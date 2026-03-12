Российские удары обрушились на энергетику Украины

Российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Представители Минобороны России уточнили, что объекты ВСУ были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо инфраструктурных объектов, под удар также попали пункты дислокации противника в 149 районах проведения СВО.

Общие потери ВСУ за сутки составили 1325 военнослужащих убитыми и ранеными, 447 БПЛА и 20 бронемашин. Кроме того, российские войска поразили одну боевую машину РСЗО, 19 орудий и минометов ВСУ, а также 110 единиц автомобильной техники.

Ранее сообщалось об отражении новой атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Инцидент случился утром 12 марта.