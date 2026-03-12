Астрономы объяснили появление огненного шара в небе над Кубанью Лаборатория астрономии: шар над Кубанью мог быть техногенным

Появившийся в небе над атакованным ВСУ Краснодарским краем огненный шар может иметь техногенное происхождение — на это указывают особенности фрагментации, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии. По словам специалистов, объект мог иметь размер в несколько десятков см.

Времена на камерах, как это часто бывает, несколько расходятся, но, в целом, видно, что речь идет об интервале примерно с 22:34 до 22:36 по московскому времени. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что огненный шар пронесся в небе над черноморским побережьем Краснодарского края. В Сети появилось соответствующее видео. Уточнялось, что жители нескольких населенных пунктов увидели метеор размером несколько десятков сантиметров, сгорающий в атмосфере Земли. Болид наблюдали вчера, 11 марта, около 22:30 в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.