Полянский предупредил Суоми о рисках провокационного шага с ядерным оружием Полянский: отмена запрета на ядерное оружие сделает Финляндию целью для удара РФ

Планы Хельсинки по снятию запрета на хранение и ввоз ядерного оружия могут иметь серьезные последствия для самой Финляндии, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом случае страна станет потенциальной целью для ответного удара со стороны России.

Разумеется, безопасность самой Финляндии этот безрассудный провокационный шаг не укрепит, а напротив, создав новые, масштабные угрозы безопасности Российской Федерации, сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара, — сказал он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Израиль, обладающий ядерным оружием и совершающий геноцид, представляет собой самую большую угрозу безопасности в мире. По его мнению, пока у Израиля есть ядерное оружие, стабильности на планете не будет.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало наихудшим политическим шагом за всю историю существования страны. Государство официально стало членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.