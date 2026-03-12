Обвиняемый по делу о хищениях на границе с Украиной останется в СИЗО

Обвиняемый по делу о хищениях на границе с Украиной останется в СИЗО Суд в Курске оставил под стражей обвиняемого в хищении на фортификациях

Курский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу директору строительной компании Игорю Ругаеву, обвиняемому в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона. Апелляционная жалоба защиты была отклонена.

Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную Игорем Ругаевым на постановление Ленинского районного суда г. Курска о мере пресечения в отношении него в виде заключения под стражу. <…> Курский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обвиняемого доставили в Ленинский районный суд Курска, где 12 марта рассматривается уголовное дело в отношении него. Заседание по вопросу апелляции проходило в формате видео-конференц-связи.

Следствие считает, что Ругаев причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство фортификационных сооружений. По версии обвинения, средства были присвоены путем обмана и внесения в отчетную документацию недостоверных сведений о понесенных расходах. Ему вменяется совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.