Экс-член совета директоров «Газпрома» попал в дело о хищении 8 млрд рублей

Полиция предъявила обвинения 13 фигурантам дела о хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Деньги похитили, а часть из них позднее попытались легализовать, уточнила она.

Хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек, — написала Волк.

Среди подозреваемых оказались бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в деле фигурируют другие руководители подрядных и дочерних организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они только имитировали строительные работы на объекте. Выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд рублей были похищены, а 1,5 млрд из них позже легализовали.

Расследование этого уголовного дела началось еще в марте 2025 года. Несколько фигурантов уже объявлены в международный розыск, а предполагаемому организатору преступления заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

