02 марта 2026 в 15:54

Хозяин домашнего зверинца в Подмосковье попался с оружием

У владельца львов и медведей в поселке Мосрентген нашли арсенал оружия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Попавшийся оперативникам в поселке Мосрентген москвич, который содержал экзотический зверинец на участке, оказался виновен в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, «зоопарк» включал в себя двух медведей, льва, львицу и гепарда.

У владельца мини-зоопарка изъято ружье, патроны и, предположительно, два карабина. Исследование подтвердило, что один из них пригоден для производства выстрелов. Остальное оружие направлено на экспертизу, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Фигурант задержан. Информацию о нарушении условий содержания диких животных передали в надзорные органы для отдельного разбирательства.

Ранее жители Хабаровска пожаловались на двух агрессивных алабаев, которые без намордников бродят по микрорайону и нападают на других животных. За три месяца собаки покалечили несколько псов, загрызли терьера, а в минувшие выходные убили сразу дворняжку и бигля. Хозяин скрывается вместе с питомцами, а жители требуют изолировать опасных животных.

