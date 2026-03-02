Хозяин домашнего зверинца в Подмосковье попался с оружием У владельца львов и медведей в поселке Мосрентген нашли арсенал оружия

Попавшийся оперативникам в поселке Мосрентген москвич, который содержал экзотический зверинец на участке, оказался виновен в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, «зоопарк» включал в себя двух медведей, льва, львицу и гепарда.

У владельца мини-зоопарка изъято ружье, патроны и, предположительно, два карабина. Исследование подтвердило, что один из них пригоден для производства выстрелов. Остальное оружие направлено на экспертизу, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Фигурант задержан. Информацию о нарушении условий содержания диких животных передали в надзорные органы для отдельного разбирательства.

