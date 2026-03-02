Россияне простились с иранским лидером у посольства У посольства Ирана в Москве появился стихийный мемориал в память о Хаменеи

Сотни цветов, плюшевые игрушки и портреты погибшего верховного лидера появились у посольства Ирана в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Люди пришли проститься с Али Хаменеи, погибшим в результате ударов США и Израиля по исламской республике.

На опубликованных кадрах видны сотни цветов под иранским флагом. Рядом стоят женщины и несколько мужчин, а также скорбящие девушки с портретами погибшего лидера. Среди приношений также оставлена записка.

Российский народ скорбит с народом Ирана и осуждает вероломное, наглое нападение США и Израиля на Иран и фашистское убийство лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи и невинных девочек, учителей, родителей этих детей, — говорится в послании.

Ранее специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов прокомментировал гибель Али Хаменеи. По его мнению, причиной стала не измена в окружении, а отказ лидера покинуть резиденцию, несмотря на угрозу. Эксперт подчеркнул, что для окончательных выводов пока недостаточно информации.

Ранее бывший глава разведки Израиля заявил, что Иран активирует законсервированные ячейки агентов по всему миру в ответ на гибель Али Хаменеи. По словам генерала, спящие диверсанты начнут действовать для дестабилизации обстановки и наказания виновных в ударе по резиденции 28 февраля.