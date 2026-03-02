Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:26

Трамп намерен выступить с заявлением по войне с Ираном

Трамп выступит с заявлением по операции против Ирана в 19:00 мск

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен выступить с заявлением по ситуации в Иране, передает телеканал ABC News. Согласно информации журналистов, выступление главы Белого дома ожидается 2 марта в 11:00 по восточному времени США (19:00 мск).

Ранее Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Американский лидер отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

О гибели аятоллы стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Также МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных. Речь идет о главнокомандующем КСИР генерал-лейтенанте Мохаммаде Пакпуре, начальнике Генштаба Вооруженных сил страны Абдольрахиме Мусави, министре обороны Азизе Насирзаде и секретаре Совета по обороне адмирале Али Шамхани.

