Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:34

Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии

Рособрнадзор приостановил лицензию Дагестанского стоматологического института

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила лицензию Дагестанского медицинского стоматологического института и вынесла предупреждения двум петербургским высшим учебным заведениям, сообщили представители ведомства в MAX. Предостережения о недопустимости нарушений получили Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Университет аэрокосмического приборостроения.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Министерства науки Валерий Фальков назвал приоритетом ведомства рост доступности и качества высшего образования в российских регионах. Министр указал на традиционно сильную подготовку кадров в столице, поэтому акцент смещен на провинциальные университеты, и реализуемая стратегия уже демонстрирует значимые достижения.

Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева проинформировала о старте с 1 сентября обновленной системы обучения в российских университетах. Парламентарий пояснила, что действующие программы бакалавриата и магистратуры сменят уровни базового и специализированного высшего образования.

Дагестан
вузы
стоматология
лицензии
Рособрнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о «возобновлении» переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.