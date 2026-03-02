Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила лицензию Дагестанского медицинского стоматологического института и вынесла предупреждения двум петербургским высшим учебным заведениям, сообщили представители ведомства в MAX. Предостережения о недопустимости нарушений получили Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Университет аэрокосмического приборостроения.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Министерства науки Валерий Фальков назвал приоритетом ведомства рост доступности и качества высшего образования в российских регионах. Министр указал на традиционно сильную подготовку кадров в столице, поэтому акцент смещен на провинциальные университеты, и реализуемая стратегия уже демонстрирует значимые достижения.

Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева проинформировала о старте с 1 сентября обновленной системы обучения в российских университетах. Парламентарий пояснила, что действующие программы бакалавриата и магистратуры сменят уровни базового и специализированного высшего образования.