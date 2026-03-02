Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:19

Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ

Футболист «Спартака» Умяров не стал отправлять семью из ОАЭ первым рейсом

Наиль Умяров Наиль Умяров Фото: Feoktistov Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров надеется на скорейшее возвращение родных в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов на фоне недавних событий на Ближнем Востоке, сообщает «Чемпионат». По словам спортсмена, он не стал рисковать и отправлять их первым же рейсом.

Как минимум сегодня первый самолет вылетел. Мы не стали рисковать и брать билеты на этот рейс. Перенесли попозже. <...> Самое главное, что связь есть. Понятное дело, что никому не пожелаешь этого. Но они в порядке — это самое главное, — поделился Умяров.

Футболист также уточнил, что 1 и 2 марта в послеобеденное время было спокойно. Однако в первый день иранских ударов по ОАЭ был «совсем неприятным».

Ранее россияне, застрявшие в Дубае из-за иранских атак, пожаловались на потерю связи с авиакомпанией Emirates и отсутствие информации от туроператора. Туристы организовали общий чат, некоторые были вынуждены укрываться на подземных парковках, а обращения в консульство результатов не дали.

До этого семья из России спаслась от ракетных ударов по ОАЭ благодаря болезни сына. Мужчина с ребенком сошли с круизного лайнера в Дубае из-за высокой температуры. Утром после возвращения в Москву они узнали об атаках на аэропорт и отель, где могли оказаться.

