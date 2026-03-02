Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года

В США в ДТП погиб 23-летний футболист Доминик Пондер

Квотербек команды Колорадского университета в Боулдере Доминик Пондер трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 23 лет, сообщает Associated Press. Инцидент произошел утром 1 марта в округе Боулдер.

По предварительным данным, спортсмен на высокой скорости не справился с управлением автомобилем Tesla на повороте, в результате чего машина врезалась в ограждение, а затем в опору линии электропередачи.

Пондер выступал за команду «Колорадо Баффалос», представляющую высший дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

