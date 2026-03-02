Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:08

Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года

В США в ДТП погиб 23-летний футболист Доминик Пондер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Квотербек команды Колорадского университета в Боулдере Доминик Пондер трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 23 лет, сообщает Associated Press. Инцидент произошел утром 1 марта в округе Боулдер.

По предварительным данным, спортсмен на высокой скорости не справился с управлением автомобилем Tesla на повороте, в результате чего машина врезалась в ограждение, а затем в опору линии электропередачи.

Пондер выступал за команду «Колорадо Баффалос», представляющую высший дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Ранее в Подмосковье на 60-м году жизни погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе. По предварительным данным, он пытался самостоятельно потушить пожар.

До этого скончался директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков. Ему было 65 лет. Причины смерти не раскрываются. С 1997 года Тезиков возглавлял Симферопольский цирк, который носит имя его отца. В канун 65-летия ему присвоили почетное звание народного артиста Республики Крым.

