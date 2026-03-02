Глава ФИФА захотел наказывать футболистов за закрытый рот Инфантино предложил удалять футболистов с поля за закрытый рот во время ссор

Футболистов, закрывающих рот во время перепалок, следует удалять с поля, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино телеканалу Sky News. По его словам, должна действовать презумпция, согласно которой игрок сказал что-то запрещенное, иначе ему не пришлось бы закрывать рот.

Заявление главы федерации прозвучало на фоне недавнего скандала в Лиге чемпионов. УЕФА отстранил на один матч вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни за дискриминационное поведение в отношении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время первой встречи 1/8 финала 17 февраля.

Бразильский форвард обвинил аргентинца в оскорблении на расовой почве, из-за чего игру приостанавливали примерно на 10 минут. Однако установить точные слова Престианни оказалось сложно, поскольку во время перепалки он прикрывал рот футболкой.

Ранее Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд от международных турниров, так как запрет не достиг целей, породив лишь разочарование и ненависть. Глава организации также подчеркнул необходимость дать молодым российским футболистам возможность выступать в Европе.