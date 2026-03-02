Опубликованы кадры разрушенной базы Пятого флота США в Бахрейне

Появились спутниковые снимки, на которых показаны разрушения после ударов Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне, пишет Mehr. На снимках видны поврежденные участки инфраструктуры, что может свидетельствовать о высокой точности используемых средств поражения.

В статье отмечается, что изображения датируются 28 февраля и 1 марта. Издание также уточняет, что публикация снимков направлена на демонстрацию последствий удара, нанесенного в ответ на события на Ближнем Востоке. Агентство добавляет, что оценки ущерба продолжаются, а дополнительные материалы будут представлены позже.

Пятый флот США считается одним из ключевых и самых передовых флотов ВМС. Он отвечает за безопасность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Аравийском море — в одном из самых напряженных регионов мира.

База Пятый флот служит узловой точкой для авианосных групп, операций США и коалиции на Ближнем Востоке и используется для размещения элитных подразделений, работающих в условиях постоянных кризисов и угроз.

Ранее на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Персоналу сообщили о возможной угрозе безопасности и начали частичную эвакуацию сотрудников.