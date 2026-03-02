Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:42

Власти Ирака заявили, чем грозит закрытие Ормузского пролива

Советник Салех: закрытие Ормузского пролива поднимет цену на нефть до $150

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть до $150, сообщил советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех. По его словам, которые передает РИА Новости, это приведет к потерям Ирака в $200–255 млн.

Даже в случае повышения мировых цен на нефть до рекордного уровня, а это может быть и $150 за баррель, ежемесячные доходы сократятся из-за снижения объемов с $7 млрд до $1 млрд с небольшим. Этой суммы хватит, чтобы покрыть от 25% до 30% объема ежемесячных расходов государства, — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

Позже стало известно, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров. Как заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи, военные силы США остаются законной целью Ирана.

Ирак
Иран
нефть
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.