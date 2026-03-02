Власти Ирака заявили, чем грозит закрытие Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть до $150, сообщил советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех. По его словам, которые передает РИА Новости, это приведет к потерям Ирака в $200–255 млн.

Даже в случае повышения мировых цен на нефть до рекордного уровня, а это может быть и $150 за баррель, ежемесячные доходы сократятся из-за снижения объемов с $7 млрд до $1 млрд с небольшим. Этой суммы хватит, чтобы покрыть от 25% до 30% объема ежемесячных расходов государства, — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

Позже стало известно, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров. Как заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи, военные силы США остаются законной целью Ирана.