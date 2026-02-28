Раскрыто, чем грозит закрытие Ормузского пролива

Мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива, предположил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с РИА Новости он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

На газовый рынок это повлияет только в одном случае — если будут попытки перекрыть Ормузский пролив, через который идет весь СПГ из Катара. Это 20% мирового экспорта СПГ. Цены на газ в Европе и в Азии превысят, наверное, и $500, а может быть, и $600 за тысячу кубометров, — сказал эксперт.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что Иран может быстро перекрыть Ормузский пролив, если сочтет это необходимым. Он пояснил, что в случае появления подходящего повода военные проведут такую операцию без промедления.

Тем временем нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля.