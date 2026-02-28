Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 18:39

Раскрыто, чем грозит закрытие Ормузского пролива

Энергетик Юшков: закрытие Ормузского пролива может повысить мировые цены на газ

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива, предположил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с РИА Новости он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

На газовый рынок это повлияет только в одном случае — если будут попытки перекрыть Ормузский пролив, через который идет весь СПГ из Катара. Это 20% мирового экспорта СПГ. Цены на газ в Европе и в Азии превысят, наверное, и $500, а может быть, и $600 за тысячу кубометров, — сказал эксперт.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что Иран может быстро перекрыть Ормузский пролив, если сочтет это необходимым. Он пояснил, что в случае появления подходящего повода военные проведут такую операцию без промедления.

Тем временем нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля.

газ
финансы
деньги
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сняли прилеты иранских гиперзвуковых ракет по базам США
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.