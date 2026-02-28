Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 11:39

«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой

Политик Нимайер обвинил Мерца в предательстве немцев из-за отказа от газа из РФ

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство действуют в ущерб интересам страны, занимаясь транзитом американского сжиженного газа на Украину, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости. Он также выступил против того, что руководство страны отказалось от газа из России.

Они предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии, — сказал Нимайер.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что Мерц демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях о России. В частности, месяц назад политик называл страну соседом, с которым придется считаться, однако сегодня он уже придерживается иного мнения. По словам Макдональда, Мерц страдает от «русофрении».

До этого Мерц выразил мнение, что германии вряд ли удастся наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер также отверг вероятность возвращения к поставкам российского газа.

