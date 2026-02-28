В Госдуме назвали истинную причину атаки США на Иран

Соединенные Штаты Америки атакуют Иран ради смены режима в Тегеране, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Вашингтон ведет последовательную линию по достижению своих договоренностей.

Тезисы о «превентивности ударов» или «защиты американских граждан» на фоне только вчера прошедших переговоров в Женеве по иранскому ядерному досье — «дымовая завеса» и прикрытие для целей смены правящего режима в Тегеране. Вашингтон здесь ведет последовательную линию, в том числе на слом всех процессов по достижению договоренностей — начиная от СВПД, — заявил он.

Депутат отметил, что взаимный обмен ударами может привести к дестабилизации на Ближнем Востоке. По его словам, происходящее требует созыва Совета Безопасности ООН.

Атака США и Израиля по Ирану — преднамеренная агрессия и эскалация с предсказуемо крайне негативными последствиями для всего региона. Тегеран уже запустил ответную силовую реакцию. Взаимный обмен ударами может привести к серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке, гуманитарной и экологической катастрофам. Безусловно, ситуация требует немедленного созыва Совбеза ООН. Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне, — заключил Слуцкий.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Иерусалима сможет уравнять силы с Тегераном.