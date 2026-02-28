Опубликовано фото резиденции Хаменеи после ударов Израиля

В Сети появилось первое спутниковое изображение комплекса лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране после ударов Израиля. На кадре зафиксированы несколько разрушенных зданий. При этом текущее местонахождение верховного лидера Ирана остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и США провели совместную операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана 28 февраля. В своем заявлении он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что Хаменеи не присутствовал в столице во время атаки. По данным агентства Reuters, полученным от официальных источников, его перевезли безопасное место.

До этого в Сети появился видеоролик с места происшествия в Тегеране. На записи запечатлены результаты сильного взрыва в столице Ирана и поднимающийся в небо столб дыма.