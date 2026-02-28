Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 14:26

Опубликовано фото резиденции Хаменеи после ударов Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появилось первое спутниковое изображение комплекса лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране после ударов Израиля. На кадре зафиксированы несколько разрушенных зданий. При этом текущее местонахождение верховного лидера Ирана остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и США провели совместную операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана 28 февраля. В своем заявлении он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что Хаменеи не присутствовал в столице во время атаки. По данным агентства Reuters, полученным от официальных источников, его перевезли безопасное место.

До этого в Сети появился видеоролик с места происшествия в Тегеране. На записи запечатлены результаты сильного взрыва в столице Ирана и поднимающийся в небо столб дыма.

Израиль
атаки
Иран
резиденции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.