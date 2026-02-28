Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 15:52

Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире

Певица Женя Малахова живет у родственников из-за проблем с застройщиком

Женя Малахова Женя Малахова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певице и актрисе Жене Малаховой уже несколько лет с семьей приходится ютиться в квартире свекров из-за недобросовестного застройщика. В беседе с MK.RU она рассказала, что недвижимость была приобретена в хорошем районе Москвы.

Проживаем нашей большой семьей в тесной маленькой квартире. Застройщик продлил сдачу дома. Пока еще эти сроки в рамках закона: оказывается, есть период, в рамках которого застройщик имеет право задерживать выдачу ключей. Но изначально на словах были озвучены другие сроки, — рассказала Малахова.

Она добавила, что новое жилье в новостройке будет просторным, с несколькими спальнями — это важно, ведь у звезды двое разнополых детей. Однако большую гардеробную экс-участница группы Reflex не планирует — это ее осознанный выбор.

Ранее певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в России. Теперь они актуальны до 2036 года.

До этого журналист Отар Кушанашвили рассказал о публичном скандале, который певица Анжелика Варум устроила мужу в отеле. По его словам, причиной конфликта стало то, что артист Леонид Агутин выпил алкоголь вопреки запрету жены.

шоу-бизнес
недвижимость
звезды
певицы
