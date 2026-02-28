Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире Певица Женя Малахова живет у родственников из-за проблем с застройщиком

Певице и актрисе Жене Малаховой уже несколько лет с семьей приходится ютиться в квартире свекров из-за недобросовестного застройщика. В беседе с MK.RU она рассказала, что недвижимость была приобретена в хорошем районе Москвы.

Проживаем нашей большой семьей в тесной маленькой квартире. Застройщик продлил сдачу дома. Пока еще эти сроки в рамках закона: оказывается, есть период, в рамках которого застройщик имеет право задерживать выдачу ключей. Но изначально на словах были озвучены другие сроки, — рассказала Малахова.

Она добавила, что новое жилье в новостройке будет просторным, с несколькими спальнями — это важно, ведь у звезды двое разнополых детей. Однако большую гардеробную экс-участница группы Reflex не планирует — это ее осознанный выбор.

