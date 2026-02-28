Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:03

В Турции опровергли «вторжение» иранцев через границу

В Турции опровергли незаконное пересечение границы гражданами Ирана

Фото: Yusuf Mangal/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Информация о незаконном пересечении границы иранцами не соответствует действительности, сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Распространяемые в соцсетях фото, на которых якобы запечатлены люди, перешедшие иранскую границу, — старые, дата и место их съемки неизвестны.

Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что фото были преднамеренно распространены после недавних событий в регионе. Нет никаких конкретных свидетельств их связи с турецкой границей. Отмечается также, что безопасность турецких границ обеспечивается круглосуточно с помощью многоуровневой системы контроля и наблюдения.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предположил, что военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США. Политолог отметил, что Иран не станет легкой добычей для США. По его словам, военно-промышленный комплекс Тегерана развит на высоком уровне и способен дать отпор.

Турция
Иран
границы
вторжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.