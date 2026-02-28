В Турции опровергли «вторжение» иранцев через границу

Информация о незаконном пересечении границы иранцами не соответствует действительности, сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Распространяемые в соцсетях фото, на которых якобы запечатлены люди, перешедшие иранскую границу, — старые, дата и место их съемки неизвестны.

Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что фото были преднамеренно распространены после недавних событий в регионе. Нет никаких конкретных свидетельств их связи с турецкой границей. Отмечается также, что безопасность турецких границ обеспечивается круглосуточно с помощью многоуровневой системы контроля и наблюдения.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предположил, что военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США. Политолог отметил, что Иран не станет легкой добычей для США. По его словам, военно-промышленный комплекс Тегерана развит на высоком уровне и способен дать отпор.