28 февраля 2026 в 17:46

Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ

Фото: Rod Lamkey /CNP/AdMedia/Global Look Press
Россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов, передает РИА Новости. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой.

Мы с сыном приехали на индивидуальном трансфере в аэропорт Дубая, сегодня у нас рейс домой, в Волгоград. Но аэропорт закрыт, так и сидим в машине, ждем информацию от нашего туроператора, что нам делать дальше, — поделилась россиянка.

Российский турист Сергей, находящийся в Абу-Даби, сообщил о переносе своего рейса в Москву на несколько часов. Туроператор не выходил на связь в течение долгого времени, после чего предложил воспользоваться автобусом до гостиницы. По словам Сергея, самолет, который должен был отправиться из Москвы в Абу-Даби, так и не взлетел.

Ранее сообщалось, что в Дубае эвакуировали туристов с пляжей после ракетного удара Ирана по ОАЭ. Власти призвали отдыхающих покинуть зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжали загорать и плавать.

