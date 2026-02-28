Экс-депутата поймали на краже денег в пандемию СКР возбудил дело против экс-депутата по делу о краже денег в пандемию

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Народного собрания Дагестана, сообщает MK.RU. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший народный избранник мог похитить 137 млн рублей при закупках тестов на коронавирус. Расследование продолжается.

Отмечается, что бывший депутат уже привлекал к себе внимание общественности. Прокуратура обнаружила во владении экс-политика автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 общей стоимостью 14 млн рублей.

Ранее в Калининградской области арестовали министра молодежной политики региона Анну Мусевич. Ее поместили под стражу на один месяц по делу о мошенничестве. Решение пока не вступило в законную силу.

Также в Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Следователи считают, что он получал взятки в 2020–2021 годах, когда был директором филиала «Газпром инвест Надым». На вырученные средства он купил квартиру в ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи. Топ-менеджеру также подарили за услуги катер за 1,7 млн рублей.