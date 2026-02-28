Мисс Россия — 2022 пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана Отдыхающая в ОАЭ Линникова после атаки Ирана решила не покидать отель

Отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО, передает StarHit. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля. В то же время другие представители шоу-бизнеса, которые тоже находятся в стране, сохраняют спокойствие.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в свою очередь поспешила заверить фолловеров, что жизнь в Арабских Эмиратах идет своим чередом, а сообщения о панике в СМИ являются преувеличенными. По ее словам, системы ПВО в стране сверхсовременные, поэтому поводов для беспокойства нет. Аналогичную позицию заняли и другие селебрити. Продюсер Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) во время объявленной воздушной тревоги отдыхал на пляже.

Пока гремело, чуть помедитировал, — рассказал он.

Актриса Наталья Бардо также не стала менять свои планы, продолжая делиться кадрами из элитных ресторанов и музеев Абу-Даби. Несмотря на сообщения о прилетах и гибели людей в жилых кварталах, значительная часть звездной тусовки предпочитает сохранять привычный образ жизни в охваченном кризисом регионе.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в Объединенных Арабских Эмиратах могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Речь идет о самостоятельных путешественниках, организованных туристах и транзитных пассажирах, застрявших из-за отмененных рейсов.