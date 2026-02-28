Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:46

Мисс Россия — 2022 пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана

Отдыхающая в ОАЭ Линникова после атаки Ирана решила не покидать отель

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО, передает StarHit. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля. В то же время другие представители шоу-бизнеса, которые тоже находятся в стране, сохраняют спокойствие.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в свою очередь поспешила заверить фолловеров, что жизнь в Арабских Эмиратах идет своим чередом, а сообщения о панике в СМИ являются преувеличенными. По ее словам, системы ПВО в стране сверхсовременные, поэтому поводов для беспокойства нет. Аналогичную позицию заняли и другие селебрити. Продюсер Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) во время объявленной воздушной тревоги отдыхал на пляже.

Пока гремело, чуть помедитировал, — рассказал он.

Актриса Наталья Бардо также не стала менять свои планы, продолжая делиться кадрами из элитных ресторанов и музеев Абу-Даби. Несмотря на сообщения о прилетах и гибели людей в жилых кварталах, значительная часть звездной тусовки предпочитает сохранять привычный образ жизни в охваченном кризисом регионе.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в Объединенных Арабских Эмиратах могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Речь идет о самостоятельных путешественниках, организованных туристах и транзитных пассажирах, застрявших из-за отмененных рейсов.

ОАЭ
Дубай
звезды
Анна Заворотнюк
модели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто станет лидером Ирана в случае убийства Хаменеи
Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР
Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана
Стало известно о возможной смерти зятя и невестки Хаменеи
Глава Минобороны Италии «застрял» в Дубае
Раскрыто местонахождение верховного лидера Ирана
Ламин Ямаль оформил первый хет-трик и установил рекорд XXI века
Популярная авиакомпания попала под прицел Ространснадзора из-за задержек
Снаряд мог поразить склад с иранскими ракетами
В Иране назвали количество погибших в ходе атаки США
«Отвратительное»: Карлсон об атаке США на Иран
Появилось видео удара иранского дрона по аэропорту Кувейта
Норвежские лыжники стали лучшими в Швеции
Взрыв прогремел в иранском Бушере, где совместно с Россией строится АЭС
Зеленский признал, что не стремится к победе
«Удар возмездия» за Белгород попал на видео
Три беспилотника сбили над российским регионом
Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп
В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива
Раскрыто, какие дроны США впервые использовали против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.