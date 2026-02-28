Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 20:53

В Иране назвали количество погибших в ходе атаки США

В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США

Фото: РИА Новости
В Иране в результате атак США и Израиля погибли не менее 201 человека, сообщили в иранском Красном полумесяце. Еще 747 человек получили ранения. В 24 из 31 провинции Ирана спасатели зафиксировали удары.

В субботу, 28 февраля, Израиль совместно с США осуществили атаку на иранские объекты, обосновывая свои действия необходимостью противодействия ядерной и ракетной программам Ирана. В ответ на это Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в Иран может вызвать дефицит ракет THAAD, что негативно скажется на поддержке Украины. Вашингтон рискует потратить годовой запас боеприпасов за один-два дня. В прошлом году на защиту Израиля было использовано до 150 ракет THAAD. После введения системы закуплено около 650 ракет, но возможная реакция Ирана может усложнить пополнение запасов.

До этого стало известно, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.

