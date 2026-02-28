Стало известно о возможной смерти зятя и невестки Хаменеи N12: зять и невестка Хаменеи убиты при авиаударах по Ирану

Израильский телеканал N12 сообщает, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана Али Хаменеи — его зять и невестка. Информация пока официально не подтверждена.

Иран сообщает о гибели зятя и невестки Хаменеи в результате нападения, — говорится в сообщении.

Также канал передает, что из-за израильских и американских ударов по Ирану погиб 201 человек. По предварительным данным, еще 747 человек получили ранения. Удары зафиксированы в большей части страны. В Министерстве образования Исламской Республики уточнили, что в результате попадания ракет в здания трех школ, расположенных в различных районах страны, были убиты почти 90 подростков.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что верховный лидер Ирана находится в штабе и руководит боевыми действиями.