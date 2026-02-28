Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта судьба верховного лидера Ирана после атаки Израиля и США

МИД Ирана: лидер Исламской Республики Хаменеи жив после атак США и Израиля

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи жив после ударов США и Израиля, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала NBC News. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали.

Насколько я знаю, да, они живы, а также глава судебной власти, глава парламента, все высокопоставленные чиновники и секретарь Совета национальной безопасности. Так что все сейчас на своих местах, мы справляемся с этой ситуацией, и все в порядке, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Хаменеи мог погибнуть в ходе атаки Израиля утром 28 февраля. По предварительным данным, он был основной целью утренней операции. Агентство Reuters также сообщало о гибели министра обороны Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции.

До этого в Сети появилось первое спутниковое изображение комплекса Хаменеи в Тегеране после ударов Израиля. На кадре можно увидеть несколько разрушенных зданий и черный дым. При этом на данный момент неизвестно, где может находиться Хаменеи.

