Предполагаемый удар по офису президента Ирана попал на видео

В Сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент удара по офису президента Ирана. По сведениям издания Iran International English, по Тегерану, в частности по центральным районам столицы, и другим городам нанесли ракетные удары.

Среди целей, о которых сообщают наблюдатели и источники, фигурируют правительственные кварталы, резиденция президента и район верховного лидера Ирана.

Reuters и другие международные источники указывают, что после серии взрывов в Тегеране один из ударов пришелся вблизи офисов высшего руководства страны, включая резиденцию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Официального подтверждения от иранских властей этих данных пока не поступало.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.