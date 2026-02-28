Зимняя Олимпиада — 2026
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США

Американист Никифорова: конфликт США и Ирана подорвет процветание ОАЭ

Абу-Даби Абу-Даби Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прямое военное столкновение США и Ирана может обернуться чудовищными последствиями для всего Ближнего Востока, заявила ИС «Вести» американист Виктория Никифорова. По ее мнению, полномасштабная война положит конец эпохе процветания арабских нефтяных монархий, превратив современные мегаполисы в зоны гуманитарного бедствия.

Эксперт подчеркнула, что соседи Ирана осознают риски втягивания региона в затяжной хаос, а ОАЭ неминуемо разделит судьбу Ливана и Сирии, которые из цветущих стран превратились в руины.

И это будет катастрофой, такой долгоиграющей вообще для всего Ближнего Востока. Это будет финалом всех дубайских небоскребов, там шикарных этих бассейнов в Абу-Даби. Все это вот закончится, их благосостояние закончится, — констатировала Никифорова.

Перед этим Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ осудили иранские удары и заявили, что сохраняют за собой право на ответные меры. Тегеран атаковал страны Персидского залива после того, как Тель-Авив начал военную операцию «Рык льва». МИД Катара заявил, что тем самым Тегеран нарушил национальный суверенитет.

Ранее стало известно, что туристы отказались прекращать свои отпуска в ОАЭ из-за ракетных атак Ирана. Часть отдыхающих встречала летящие в небе ракеты, лежа на пляжах Абу-Даби. Россияне рассказали, что их просили укрыться в номерах отелей во время первой тревоги, но они отказались.

