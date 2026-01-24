В Европе задержан подозреваемый в закупке оружия для ХАМАС

В Германии задержали уроженца Ливана Мохаммада З., которого подозревают в причастности к закупке оружия для палестинского радикального движения ХАМАС, передает пресс-служба немецкой Генпрокуратуры. По данным ведомства, мужчина прибыл в аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) из Бейрута вечером в пятницу, 23 января.

Федеральная прокуратура, действуя на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда, задержала Мохаммада З., уроженца Ливана, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС не остановило разрушения в секторе Газа. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналисты заявили, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий.

Также президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд в Совет мира. Инициатива выдвинута до решения вопроса об участии России в составе и работе данной структуры. При этом лидер указал на особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.