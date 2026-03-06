Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:13

Мерц выступил с неожиданным заявлением об Иране

Мерц: Иран не должен стать ареной для опосредованных войн

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран не должен стать ареной для опосредованных войн, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Немецкий лидер призвал сохранить территориальную целостность и государственность Исламской Республики, передает пресс-служба правительства ФРГ.

Бесконечная война не в наших интересах. <...> Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн, — заявил канцлер.

Мерц отметил, что эскалация конфликта может дестабилизировать ситуацию далеко за пределами текущей зоны боевых действий. По его словам, особое беспокойство вызывает возможное воздействие на Иран — его способность сохранять территориальную целостность и выполнять базовые государственные функции.

Мерц подчеркнул необходимость предотвратить коллапс иранской государственности. По его словам, крайне важно, чтобы Тегеран сохранил возможность поддерживать общественный порядок и обеспечивать граждан основными товарами и услугами.

Политик также акцентировал внимание на экономическом аспекте, отметив, что иранская экономика не должна рухнуть под давлением внешних факторов. Он также призвал не допустить неконтролируемого исхода населения из республики и допустил возможность пересмотра ограничений.

Ранее Мерц в ходе переговоров с американским президентом США Дональдом Трампом заявил, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

Иран
Фридрих Мерц
Германия
Ближний Восток
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Беспилотник нанес удар по аэропорту на юго-востоке Ирака
Полеты «Аэрофлота» в ОАЭ приостановят до конца марта
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.