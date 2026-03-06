Мерц выступил с неожиданным заявлением об Иране

Мерц выступил с неожиданным заявлением об Иране Мерц: Иран не должен стать ареной для опосредованных войн

Иран не должен стать ареной для опосредованных войн, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Немецкий лидер призвал сохранить территориальную целостность и государственность Исламской Республики, передает пресс-служба правительства ФРГ.

Бесконечная война не в наших интересах. <...> Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн, — заявил канцлер.

Мерц отметил, что эскалация конфликта может дестабилизировать ситуацию далеко за пределами текущей зоны боевых действий. По его словам, особое беспокойство вызывает возможное воздействие на Иран — его способность сохранять территориальную целостность и выполнять базовые государственные функции.

Мерц подчеркнул необходимость предотвратить коллапс иранской государственности. По его словам, крайне важно, чтобы Тегеран сохранил возможность поддерживать общественный порядок и обеспечивать граждан основными товарами и услугами.

Политик также акцентировал внимание на экономическом аспекте, отметив, что иранская экономика не должна рухнуть под давлением внешних факторов. Он также призвал не допустить неконтролируемого исхода населения из республики и допустил возможность пересмотра ограничений.

Ранее Мерц в ходе переговоров с американским президентом США Дональдом Трампом заявил, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.