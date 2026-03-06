Зимняя Олимпиада — 2026
«Времена нацистской Германии»: удар США вызвал скорбь в Иране

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: США ведут себя как Третий рейх

Саид Хатибзаде Саид Хатибзаде Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Атаку американских сил на иранский корабль IRIS Den у берегов Шри-Ланки можно сравнить лишь с практикой нацистской Германии, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, речь идет о нападениях на невооруженные суда вдали от зоны боевых действий.

Американцы фактически следуют той же процедуре, которая наблюдалась во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно, — отметил он.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Иран
нацисты
Германия
атаки
