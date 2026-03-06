Зимняя Олимпиада — 2026
Кабмин начал работу по «откачке» газа из Европы

Новак подтвердил наличие спроса на российский СПГ среди дружественных стран

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В правительстве России заявили о высоком спросе на российский сжиженный природный газ со стороны дружественных стран, говорится в сообщении на сайте кабмина. По словам вице-премьера России Александра Новака, мировой нефтегазовый рынок сейчас переживает период высокой турбулентности и неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В соответствии с поручением президента России сегодня проработали этот вопрос (перенаправления поставок газ из Европы на другие рынки. — NEWS.ru). Подробно обсудили текущую ситуацию, возможности переориентации газа. Было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где имеется спрос, — сказал Новак.

Ранее вице-премьер сообщил, что российские энергетические компании в ближайшее время начнут переориентировать поставки СПГ из Европы на азиатские рынки. В числе потенциальных покупателей оказались Китай, Индия, Таиланд и Филиппины.

До этого сообщалось, что Евросоюз должен снять санкции на поставку энергоносителей с России. Аналитики говорят, что европейцам следует ослабить санкционное давление для безопасности собственного континента.

