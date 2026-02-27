Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:04

Стало известно, на сколько лет хватит нефти в России

Новак: России хватит геологических запасов нефти минимум на 62 года

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Геологических запасов нефти в России хватит еще на 62 года, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече со студентами в «Сириусе». При этом, по его словам, это не значит, что через шесть десятилетий все запасы «черного золота» в стране иссякнут, передает ТАСС.

Из презентации к его докладу следует, что рентабельных запасов, которые выгодно разрабатывать при текущих ценах и технологиях, в стране около 15 млрд тонн — этого хватит на 32 года. Если же говорить о всех извлекаемых запасах, то их объем оценивается в 31 млрд тонн, что и соответствует 62 годам добычи.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова о планах правительства намеренно ужесточить бюджетное правило, подтвердил, что нефтегазовые доходы России сократились. По его словам, снижение доходности частично компенсируется за счет роста поступлений от ненефтегазовых отраслей.

До этого Силуанов сообщил, что правительство решило снизить базовую цену на нефть. По его словам, причина — резкое падение нефтегазовых доходов федерального бюджета, вызванное санкциями и обвалом цен на российские энергоресурсы.

Россия
вице-премьеры
Александр Новак
нефть
запасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
Над сожительницей подозреваемого в похищении девочки нависла угроза ареста
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.