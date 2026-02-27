Стало известно, на сколько лет хватит нефти в России Новак: России хватит геологических запасов нефти минимум на 62 года

Геологических запасов нефти в России хватит еще на 62 года, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече со студентами в «Сириусе». При этом, по его словам, это не значит, что через шесть десятилетий все запасы «черного золота» в стране иссякнут, передает ТАСС.

Из презентации к его докладу следует, что рентабельных запасов, которые выгодно разрабатывать при текущих ценах и технологиях, в стране около 15 млрд тонн — этого хватит на 32 года. Если же говорить о всех извлекаемых запасах, то их объем оценивается в 31 млрд тонн, что и соответствует 62 годам добычи.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова о планах правительства намеренно ужесточить бюджетное правило, подтвердил, что нефтегазовые доходы России сократились. По его словам, снижение доходности частично компенсируется за счет роста поступлений от ненефтегазовых отраслей.

До этого Силуанов сообщил, что правительство решило снизить базовую цену на нефть. По его словам, причина — резкое падение нефтегазовых доходов федерального бюджета, вызванное санкциями и обвалом цен на российские энергоресурсы.