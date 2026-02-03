Власти оценили ситуацию с поставками российской нефти в Индию Новак: РФ видит лишь публичные заявления США по вопросу поставок нефти в Индию

Россия видит лишь публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти, заявил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские власти наблюдают за ситуацией. Москва уверена в дальнейшей востребованности отечественных энергоресурсов в мире, так они обеспечивают баланс спроса и предложения, уточнил вице-премьер.

Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация, — отметил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. По его словам, страна теперь будет покупать значительно больше топлива у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы.

При этом Моди не отреагировал на заявления Трампа об отказе Нью-Дели от закупок российской нефти. В то же время, по словам премьер-министра, для произведенных в Индии товаров со стороны Соединенных Штатов будут действовать сниженные пошлины. Также уточнялось, что Москва не получала сообщений от Нью-Дели о возможном отказе от закупок российской нефти.