Военная хитрость штурмовиков: как РФ рвет оборону ВСУ под Красноармейском

Российские штурмовики раскрыли военную хитрость, позволившую осенью 2025 года начать освобождение Красноармейска. Обманув внимание противника, ВС РФ через Зверево прорвали оборону ВСУ, захватив контроль над ключевой трассой, ведущей в город. Какие еще хитрости применяют российские военные в ходе СВО, чем важно Красноармейское направление и что там сейчас происходит — в материале NEWS.ru.

Что стало известно о прорыве в Красноармейск

Герой России Дмитрий Коноплев, командир мотострелковой роты из группировки войск «Центр», рассказал журналистам, что российские военные осенью 2025 года хитростью вынудили врага оставить без внимания ключевую асфальтированную дорогу, ведущую прямо в Красноармейск. Это позволило использовать автотранспорт для быстрого прорыва в город.

«Мы изменили маршрут [атаки], так как была осень и начались очень густые туманы. Посоветовались с командованием батальона и полка, и там одобрили нашу задумку. Наверное, дерзкую: прорваться по асфальтированной дороге и войти в город просто по прямой», — сказал Коноплев.

Дорога через поселок Зверево на тот момент была единственной, ведущей в Красноармейск с территории под контролем ВС РФ. Чтобы обеспечить атаку по ней, российским военным пришлось ложными действиями отвлечь внимание ВСУ на другие участки вокруг города. Кроме того, саперам пришлось в течение трех суток перед атакой скрытно проводить разминирование трассы. Однако благодаря туману затея полностью удалась, и штурмовики из роты Коноплева одними из первых ворвались в город на мотоциклах и автотранспорте.

ВС РФ в зоне СВО на Красноармейском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

О полном освобождении Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину 30 ноября 2025 года.

Что сейчас происходит на Красноармейском направлении

Красноармейск — город в ДНР, центр угольной промышленности и крупный железнодорожный узел. Как перекресток нескольких дорог он имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец сказал NEWS.ru, что Красноармейское направление — одно из ключевых.

«Оно фактически открывает нам путь для дальнейшего освобождения этого региона. Вы наверняка помните, какие яростные и долгие бои шли за сам Красноармейск. Сейчас наша армия шаг за шагом выдавливает противника дальше. Наша стратегическая задача на этот год, а возможно, и на ближайшее полугодие, — это, безусловно, овладение Славянском и Краматорском», — сказал Баранец.

Сейчас на Красноармейском направлении на участке севернее Удачного идет продвижение российских подразделений от района шахтоуправления «Покровское» в сторону Сергеевки. Сложная обстановка складывается для украинских формирований в Гришино. Там российские силы постепенно расширяют зону контроля, оказывая постоянное давление на противника.

Какие тактические хитрости применяют ВС РФ в ходе СВО

Одним из основных изменений в тактике в ходе СВО стали так называемые ползучие наступления и действия малых штурмовых групп.

По словам Баранца, в начале специальной военной операции ВС РФ иногда использовали тактику «крупных кулаков» по образцу масштабных войн прошлого — Первой мировой и Великой Отечественной.

Штурмовики группировки войск «Центр» ВС РФ в Красноармейске Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Собирали роту (больше 100 человек) или батальон (300 человек) и бросали в наступление. Численное превосходство позволяло задавить противника и прорвать его оборону. Но враг не дурак. У него есть разведка, а американские технологии и беспилотники позволяют видеть перемещения целых полков и батальонов вплоть до каждого солдата. Поэтому было принято решение не губить людей и не подставлять большие массы под плотный огонь. Гораздо эффективнее, когда пять-шесть человек скрытно просачиваются в боевые порядки противника, начинают его „теребить“, уничтожают важные объекты и готовят плацдарм для прорыва. И только потом, по расчищенному коридору, заходят более крупные группы — сначала 10–15, а потом и до 50 человек. Тактика малых групп и скрытного просачивания полностью себя оправдала», — пояснил Баранец.

Он отметил, что ВСУ переняли этот опыт как эффективный и сейчас тоже его используют.

Применение малых штурмовых групп в условиях стратегии «ползучего наступления» объясняется изобилием беспилотников, на долю которых приходится более чем 75% всех потерь, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Бронетехника и вообще любая техника, кроме разве что мотоциклов, если люди умеют ими управлять, выбивается моментально, и дальше только одиночки могут укрыться, имеют шансы выжить в борьбе с фронтовыми камикадзе. Приходится использовать именно малые штурмовые группы по два-три человека, просачиваясь, как правило, в условиях нелетной погоды и плохой видимости сквозь боевые порядки врага. Недостаток личного состава у противника, отсутствие сплошной линии фронта дает возможность, обходя узлы обороны, какие-то огневые точки, действительно проходить на многие километры вглубь, закрепляться там и потом постепенно накапливаться вот этими малыми штурмовыми группами, расширять зону контроля и окружать, уничтожать сохраняющиеся рядом огневые точки противника. Таким образом и воюем», — заключил Онуфриенко.

Кроме того, ВС РФ используют прорывы в тыл противника по подземным коммуникациям. Российские военные смогли сделать это трижды: при освобождении Авдеевки, Суджи в Курской области и Купянска.

