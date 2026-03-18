ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи

ВСУ при помощи беспилотника атаковали дом многодетной семьи в селе Любимовка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Он уточнил, что удар был прицельным.

В Любимовке — прицельное попадание ВСУшного дрона по жилому дому многодетной семьи. Трое детей — самому маленькому два года, двое взрослых. Чудом никто не пострадал, — написал Филипчук.

По словам главы округа, дому нанесен значительный ущерб, крыша разрушена полностью, но стены устояли. Семью временно приютили соседи.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек. Всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 18 марта силы ПВО перехватили над регионами России 85 украинских дронов. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.